В России выявлено 40 самозанятых
Первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным «Ъ» от
Первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным «Ъ» от
По данным ФНС, полученным
Напомним, с 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц.
Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.
Отметим, что институт самозанятых рассматривался как альтернатива более сложной патентной системе налогообложения, пользоваться которой можно, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, судя по данным, полученным «Ъ» от департамента экономической политики Москвы, несмотря на общий рост числа патентов, прорыва в деле легализации нет и здесь. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в столице составляет 19,8 тыс. руб. в год, кроме того, работающий должен оплачивать страховые взносы (минимум 27,99 тыс. руб. в 2017 году). В Москве в прошлом году было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений, сообщили «Ъ».
В ФНС не берутся оценивать эффективность нормы о самозанятых. Как заявили «Ъ» в службе, оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС. У службы нет исчерпывающих данных о возможном общем количестве репетиторов, домработниц, сиделок в стране, которые потенциально могли бы быть легализованы.
Борис Титов, продвигающий свой вариант легализации, заявил «Ъ», что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». По его словам, закон в том виде, в котором он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени:
Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45
Борис Титов обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.
Гендиректор компании «Помогатель» (на ее сайте зарегистрировано более 500 тыс. нянь, домработниц, сиделок и репетиторов) Михаил Сорокин отмечает, что сейчас у этих категорий граждан нет никаких стимулов идти в налоговую инспекцию — тем более что потребители услуг не требуют предоставления
Михаил Сорокин отмечает, что причина низкой активности граждан еще и в информационном вакууме и отсутствии разъяснений со стороны налоговых органов. По его словам, интерес к оформлению наблюдается у возрастных нянь и сиделок, работающих полный рабочий день, которым необходим трудовой стаж для получения пенсии. По его данным, в этой сфере 99% работников трудятся без оформления бумаг.
Напомним, что статус самозанятых пока законодательно не определен. Минюст в докладе, подготовленном по поручению Владимира Путина, определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников. Войдут ли эти формулировки в закон, пока неясно. Минфин же настаивает, что вопросы налогообложения самозанятых после 2018 года можно будет решать только после точного определения их статуса.
Дарья Николаева, Татьяна Гришина