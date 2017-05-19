В России выявлено 40 самозанятых

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По данным ФНС, полученным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым (письмо есть у «Ъ»), за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой возможностью в РФ воспользовалось лишь 40 человек. На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан РФ и 13 иностранцев. Более всего обращений зафиксировано в Белгородской области (пять уведомлений на услуги по уборке, четыре — на репетиторство). В Москве с населением в 12 млн человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.



Напомним, с 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц.

Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.

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Отметим, что институт самозанятых рассматривался как альтернатива более сложной патентной системе налогообложения, пользоваться которой можно, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, судя по данным, полученным «Ъ» от департамента экономической политики Москвы, несмотря на общий рост числа патентов, прорыва в деле легализации нет и здесь. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в столице составляет 19,8 тыс. руб. в год, кроме того, работающий должен оплачивать страховые взносы (минимум 27,99 тыс. руб. в 2017 году). В Москве в прошлом году было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений, сообщили «Ъ».



В ФНС не берутся оценивать эффективность нормы о самозанятых. Как заявили «Ъ» в службе, оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС. У службы нет исчерпывающих данных о возможном общем количестве репетиторов, домработниц, сиделок в стране, которые потенциально могли бы быть легализованы.



Борис Титов, продвигающий свой вариант легализации, заявил «Ъ», что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». По его словам, закон в том виде, в котором он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени:

Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45 Борис Титов

Борис Титов обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.

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