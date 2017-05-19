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12:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России выявлено 40 самозанятых

Первая попытка властей легализовать самозанятых граждан пока терпит неудачу. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), полученным «Ъ» от бизнес-омбудсмена Бориса Титова, за первые три месяца действия нормы о двухлетних налоговых каникулах для репетиторов, нянь и домработниц подано лишь 40 уведомлений для получения ими статуса самозанятых. Не пользуется большой популярностью и ранее введенная альтернатива — патентная система налогообложения. В Москве в 2016 году было приобретено лишь 1,6 тыс. патентов на оказание этих видов услуг. По оценкам экспертов, 99% «домашних помощников» все еще трудятся в неформальном секторе.

Источник: Reuters

По данным ФНС, полученным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым (письмо есть у «Ъ»), за первые три месяца действия нормы Налогового кодекса об уведомительном порядке получения статуса самозанятых этой возможностью в РФ воспользовалось лишь 40 человек. На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан РФ и 13 иностранцев. Более всего обращений зафиксировано в Белгородской области (пять уведомлений на услуги по уборке, четыре — на репетиторство). В Москве с населением в 12 млн человек подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.

Напомним, с 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. С подачи Минфина эта норма была распространена лишь на три категории — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц.

Власти обещали, что это станет лишь первым шагом на пути легализации сектора услуг физических лиц — по оценкам экспертов, в сером и черном секторе сейчас трудятся от 15 млн до 22 млн человек.
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Отметим, что институт самозанятых рассматривался как альтернатива более сложной патентной системе налогообложения, пользоваться которой можно, лишь зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, судя по данным, полученным «Ъ» от департамента экономической политики Москвы, несмотря на общий рост числа патентов, прорыва в деле легализации нет и здесь. Стоимость патента для нянь, уборщиц и репетиров в столице составляет 19,8 тыс. руб. в год, кроме того, работающий должен оплачивать страховые взносы (минимум 27,99 тыс. руб. в 2017 году). В Москве в прошлом году было куплено лишь 1,3 тыс. патентов на услуги по репетиторству, 211 патентов на услуги нянь и сиделок, 79 патентов на услуги по уборке жилых помещений, сообщили «Ъ».

В ФНС не берутся оценивать эффективность нормы о самозанятых. Как заявили «Ъ» в службе, оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС. У службы нет исчерпывающих данных о возможном общем количестве репетиторов, домработниц, сиделок в стране, которые потенциально могли бы быть легализованы.

Борис Титов, продвигающий свой вариант легализации, заявил «Ъ», что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». По его словам, закон в том виде, в котором он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени:

Под его действие попадают всего три профессии — в нашем варианте их было 45
Борис Титов

Борис Титов обещает настаивать на своих предложениях, суть которых — регистрация самозанятых в «одном окне» в качестве ИП без образования юрлица и с единым платежом от 10 тыс. до 20 тыс. руб. в год.

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Гендиректор компании «Помогатель» (на ее сайте зарегистрировано более 500 тыс. нянь, домработниц, сиделок и репетиторов) Михаил Сорокин отмечает, что сейчас у этих категорий граждан нет никаких стимулов идти в налоговую инспекцию — тем более что потребители услуг не требуют предоставления каких-либо бумаг из ФНС. По его мнению, пока единственный стимул к декларированию такой занятости — это случаи выезда нянь с семьей и ребенком за границу (договор с няней может потребоваться при оформлении виз на сопровождающих помощников).

Михаил Сорокин отмечает, что причина низкой активности граждан еще и в информационном вакууме и отсутствии разъяснений со стороны налоговых органов. По его словам, интерес к оформлению наблюдается у возрастных нянь и сиделок, работающих полный рабочий день, которым необходим трудовой стаж для получения пенсии. По его данным, в этой сфере 99% работников трудятся без оформления бумаг.

Напомним, что статус самозанятых пока законодательно не определен. Минюст в докладе, подготовленном по поручению Владимира Путина, определил самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц. Такой гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников. Войдут ли эти формулировки в закон, пока неясно. Минфин же настаивает, что вопросы налогообложения самозанятых после 2018 года можно будет решать только после точного определения их статуса.

Дарья Николаева, Татьяна Гришина

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