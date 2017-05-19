Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
"Я вроде девочку рожала": Гузеева о новом образе дочери
59-летняя Кондулайнен разделась в Доминикане
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: Порошенко своим указом легализовал подразделения ДНР
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
03:13 (мск), источник: VLADNEWS

ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме

Жители города соберутся на митинг.

Пресс-служба Дальневосточного федерального университета прокомментировала ситуацию с филиалом в городе Артем, сообщает корреспондент РИА VladNews. Глава пресс-службы университета Алексей Магаляс пояснил:

— Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов распорядился направить 19 мая в артемовский филиал рабочую группу во главе с проректором по общим вопросам Алексеем Кошелем для оценки состояния дел в подразделении вуза и выработки комплексных решений, — сказал Магаляс. — Проблемные вопросы планируется обсудить на встрече с сотрудниками филиала, учащимися и родителями. В администрации ДВФУ рассчитывают на конструктивных диалог и принятие взвешенных решений по дальнейшей судьбе филиала с учетом интереса всех сторон.

По последним данным, в филиале ДВФУ в Артеме на программах среднего профессионального образования обучаются 315 студентов. Педагогический штат насчитывает 29 человек.

Напомним, 20 мая в Артеме на центральной площади состоится митинг против закрытия артемовского филиала ДВФУ: об этом стало известно на текущей неделе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В четверг во Владивостоке произошло более 50 аварий
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Пентагон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
Россия вышла в полуфинал чемпионата мира
Президент Бразилии отказался уходить в отставку после скандала
СМИ сообщили о планах Трампа назначить Джо Либермана главой ФБР
В российском меде запретят антибиотики
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Украинские пользователи обвалили Opera VPN по всему миру Борьба жителей страны с блокировкой социальных сетей продолжается
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Россиянам уже не хватает денег на услуги ЖКХ
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь