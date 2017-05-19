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03:21 (мск), источник: Вести Приморье

В сентябре индийский инвестор откроет производство алмазов во Владивостоке

Во время III Восточного экономического форума ведущий мировой производитель драгоценных камней Индийская корпорация KGK откроет в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов.

Об этом «Вести: Приморье» сообщает со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«Достигнута договоренность компании КGК, они встретились с Алросой, обсудили объемы поставок. Они на Восточном экономическом форуме откроют предприятие. Для этого уже завезли оборудование. Там довольно сложная программа обучения персонала. Сначала будет довольно много их работников, но они будут обучать и пропорцию менять в нашу пользу», — сообщил журналистам вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, в марте этого года в Мумбаи (Индия) вице-премьер — полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента свободного порта Владивосток индийской компании «КГК ДВ» президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари.

Индийская корпорация KGK является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

«Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР», — заявлял управляющий директор группы компаний KGK Сандип Котари.

Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

Индийский инвестор за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест. Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).

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