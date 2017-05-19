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03:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции

Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) c 19 мая ввела временные ограничения на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее постановление размещено на сайте ведомства.

Причиной такого шага стало обнаружение остатков антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин в сырах, масле и сухом молоке у 19 производителей.

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Надзорное ведомство отмечает, что обратилось к белорусской стороне с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Россию продукции высокого риска с ряда предприятий, но должного ответа от Минска не последовало.

4 апреля Россельхознадзор сообщил, что за три месяца 2017 года по итогам проверок забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн. Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1 процента), птицеводческой (4,5 процента) и молочной (4,1 процента) продукции. Больше всего фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию — 7,5 и 6,5 процента соответственно.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россельхознадзор в необоснованном ограничении поставок продукции в Россию.

С начала 2017 года Россельхознадзор ограничил поставки продукции с ряда мясоперерабатывающих заводов Белоруссии из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. В отношении еще нескольких производителей российское надзорное ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

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