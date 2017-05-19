Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком
Сим Гю Он рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке.
Сим Гю Он рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке.
18 мая и.о. главы Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с делегацией города Тонхэ из Республики Корея, которую возглавляет его мэр Сим Гю Он, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также начальник отдела международных отношений администрации Тонхэ Чжан Чжон Тхак, председатель
Константин Межонов приветствовал гостей, пожелал им приятных впечатлений от Владивостока и плодотворного выполнения программы визита. Он подчеркнул, что у Владивостока сложились многолетние разнообразные и взаимовыгодные связи с рядом городов Республики Корея. Их укреплению и развитию способствует, среди прочего, активно работающая уже на протяжении без малого восьми лет паромная линия между Владивостоком и Тонхэ. Константин Межонов при этом отметил, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта предоставляет большие возможности для вложения инвестиций и реализации совместных международных проектов.
Сим Гю Он, со своей стороны, рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке и с каждым новым визитом убеждается, как хорошеет и развивается город и какой мощный у него потенциал для дальнейшего совершенствования, чему может способствовать и сотрудничество с Тонхэ.
Программа пребывания делегации Тонхэ в столице Приморья весьма насыщенна и разнообразна. Это участие в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE), а также переговоры с рядом туристических организаций Владивостока, представителями бизнеса, культуры, спорта.
Они планируют осмотреть во Владивостоке ряд свободных муниципальных земельных участков для возведения крупных холодильных складов, рассмотреть вопрос возможных поставок продуктов, овощей и фруктов из Тонхэ, посетить муниципальный центр единоборств «Амазонка» с целью организации в Республике Корея международного турнира по самбо.
В ходе рабочей встречи ее участники обсудили возможности активизации сотрудничества Владивостока и Тонхэ в различных областях.
Затем в администрации Владивостока состоялась презентация предстоящей в сентябре нынешнего года в Тонхэ крупной международной выставки торговли и инвестиций под девизом «Новая эпоха