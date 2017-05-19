Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком

18 мая и.о. главы Владивостока Константин Межонов провел рабочую встречу с делегацией города Тонхэ из Республики Корея, которую возглавляет его мэр Сим Гю Он, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также начальник отдела международных отношений администрации Тонхэ Чжан Чжон Тхак, председатель торгово-промышленной палаты этого города Ха Чжон Гап, депутат городского собрания Тонхэ Ли Донг Хо, директор отдела планирования логистики Центра логистических исследования города Им Сонг Хун и ряд ведущих сотрудников торгово-промышленной палаты и администрации Тонхэ.

Константин Межонов приветствовал гостей, пожелал им приятных впечатлений от Владивостока и плодотворного выполнения программы визита. Он подчеркнул, что у Владивостока сложились многолетние разнообразные и взаимовыгодные связи с рядом городов Республики Корея. Их укреплению и развитию способствует, среди прочего, активно работающая уже на протяжении без малого восьми лет паромная линия между Владивостоком и Тонхэ. Константин Межонов при этом отметил, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта предоставляет большие возможности для вложения инвестиций и реализации совместных международных проектов.

Сим Гю Он, со своей стороны, рассказал, что ранее уже бывал во Владивостоке и с каждым новым визитом убеждается, как хорошеет и развивается город и какой мощный у него потенциал для дальнейшего совершенствования, чему может способствовать и сотрудничество с Тонхэ.

Программа пребывания делегации Тонхэ в столице Приморья весьма насыщенна и разнообразна. Это участие в XХI Тихоокеанской международной выставке «Pasific International Tourism Expo» (PITE), а также переговоры с рядом туристических организаций Владивостока, представителями бизнеса, культуры, спорта.

Они планируют осмотреть во Владивостоке ряд свободных муниципальных земельных участков для возведения крупных холодильных складов, рассмотреть вопрос возможных поставок продуктов, овощей и фруктов из Тонхэ, посетить муниципальный центр единоборств «Амазонка» с целью организации в Республике Корея международного турнира по самбо.

В ходе рабочей встречи ее участники обсудили возможности активизации сотрудничества Владивостока и Тонхэ в различных областях.