Бару «Контрабанда» во Владивостоке дали время на сборы
Выселяться из помещения в «Старом дворике ГУМа» заведение начнет после 27 мая.
Выселяться из помещения в «Старом дворике ГУМа» заведение начнет после 27 мая.
Владивосток, 19 мая, PrimaMedia.
Руководству популярного во Владивостоке бара «Контрабанда» дали срок на выселение. Как сообщил ИА PrimaMedia владелец заведения Станислав Ташкинов, до 1 июля его обязали освободить занимаемое помещение. Последним днем работы «Контрабанды» станет 27 мая.
— Нас обязали выселиться до 1 июня. Заведение пока работает, но после 27 мая мы окончательно закроемся. Переезжать нам
Он добавил, что, несмотря на закрытие «Контрабанды», ему будет чем заняться. Остается магазин пластинок и хостел. Размышляя об иронии судьбы, Станислав на своей странице в социальной сети он опубликовал фото награды от «2gis», которую получил бар в 2016 году как лучшая компания в своей номинации.
«Такая вот ирония. Эту бумагу принесли в январе, в тот же день, когда стало известно от хозяина здания о закрытии заведения», — написал Ташкинов.
Напомним, «Контрабанда» — одно из первых ночных заведений, появившихся в пространстве «Старого дворика ГУМа». Здесь выступали местные группы, проводились экспериментальные мероприятия. Заведение обладало своей фишкой, в виде коридора с каменным полом без крыши, где также располагались гости.
В начале 2017 года стало известно, что «Контрабанда» покинет помещение, в котором она располагалась со дня открытия. Причиной стало желание нового руководства ГУМа, которому принадлежит «Старый дворик», расторгнуть контракт. Сначала стороны вели переговоры о переезде бара в другое помещение дворика, но в итоге владелец бара Станислав Ташкинов принял решение о полном закрытии заведения, ссылаясь на дороговизну аренды других вариантов.
Представители торгового дома «Владивостокский ГУМ», который владеет помещением, причиной расторжения договора с «Контрабандой» назвали необходимость ремонта.