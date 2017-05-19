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05:53 (мск), источник: Newslab.ru

Программа доступной ипотеки в России провалилась, считает красноярский депутат Госдумы

Жилье эконом класса в рамках специальной программы купили лишь 26 тысяч семей, тогда как нуждаются в нем 23 миллиона: если учесть, что среднестатистическая семья состоит из трех человек, то выходит, что 69 миллионов граждан, или почти половина населения страны, ждут улучшения жилищных условий.

Источник: Reuters

Агентство ипотечного жилищного кредитования провалило работу по улучшению жилищных условий россиян, считает депутат Государственной Думы от Красноярского края Сергей Натаров.

По его словам, жилье эконом класса в рамках специальной программы купили лишь 26 тысяч семей, тогда как нуждаются в нем 23 миллиона: если учесть, что среднестатистическая семья состоит из трех человек, то выходит, что 69 миллионов граждан, или почти половина населения страны, ждут улучшения жилищных условий. Об этом парламентарий заявил в эфире радио «Вести FM», комментируя заключение счетной палаты России в отношении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), созданного правительством РФ для поддержки рынка жилья и ипотеки.

По информации федеральных СМИ, проверяющие выявили, что за 2014−2016 годы агентство не завершило в срок ни одну из стратегий развития.

«В настоящее время АИЖК сокращает поддержку приоритетных социальных категорий населения, — отметил депутат. — В 2015 и 2016 годах объемы выкупа Агентством ипотечных кредитов, предоставленных этим социальным категориям, сократились в 3 раза по сравнению с 2014 годом. Основная цель АИЖК теперь — максимальная прибыль. Те госгарантии, которые получает Агентство (а это 56 миллиардов рублей), используются крайне неэффективно».

Сергей Натаров подчеркнул, что механизмы реализации ипотечных программ не проработаны. Более того, так и не снизился средний размер процентной ставки (до уровня не выше инфляции на 2,2 процентных пункта).

«Что мы получили в итоге? Количество семей, которые приобрели квартиры эконом класса в рамках программы “Жилье для российской семьи” за 2014−2016 годы составило всего 26 тысяч при плане 463 тысячи, т.е. менее 6%. Очевидно, что при таком подходе к реализации своих уставных обязанностей ключевая задача Агентства по обеспечению среднего класса доступным жильем выполнена не будет», — заключил народный избранник.

Напомним, ранее в Красноярском крае аудиторы нашли нарушения в реализации жилищных программ и усомнились эффективности использования целого миллиарда бюджетных рублей на эти цели. Кроме того, выяснилось, что красноярцы тоже не спешат покупать жилье эконом класса по 35 тыс. рублей за кв. метр: в специально построенных для этого домах к марту удалось продать лишь 10−25% квартир. Сообщалось, что при плане строительства 14 тысяч квартир в очереди на них стоит лишь около 3700 человек.

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