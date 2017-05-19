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08:15 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Власти решили включить «Новосибирскую аптечную сеть» в план приватизации

18 мая прошла комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета.

Члены комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска одобрили идею акционирования муниципальной аптечной сети.

18 мая прошла комиссия по муниципальной собственности новосибирского горсовета. Одним из вопросов повестки стала перспектива превращения МУП «Новосибирская аптечная сеть» в акционерное общество. Большинством голосов члены комиссии одобрили это предложение.

Окончательное решение о приватизации муниципальных аптек будет рассмотрено на сессии совета депутатов Новосибирска, которая состоится на следующей неделе, 24 мая. Однако, вопрос может быть снят в повестки, если до этого времени Государственная дума рассмотрит поправки, позволяющие муниципальным аптекам работать по старой системе закупок.

Напомним, что с 1 января они обязаны перейти на новые правила, участвовать в открытом аукционе и «удерживать» цену на протяжении 45 дней. Этот закон мешает новосибирской аптечной сети регулярно пополнять запасы медикаментов. В апреле Госдума в первом чтении уже приняла проект закона о возврате аптек к деятельности по 44 ФЗ.

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