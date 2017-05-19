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08:16 (мск), источник: VN.ru

В Новосибирской области стало меньше нищих

По данным за 2016 год почти 17% населения региона имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2015 годом уровень бедности снизился на 1,4 процентного пункта — бедных стало меньше на 33,7 тыс. человек.

«По-прежнему, наиболее острой социальной проблемой является высокая степень расслоения населения по уровню доходов, — сообщили VN.ru в Новосибирскстате. —  На долю 10% богатых новосибирцев приходится 27% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2%».

Объем денежных доходов, которыми располагали 10% богачей, в 11 раз выше, чем у 10% бедных. Среднедушевой доход в группе с наименьшими доходами составил 5 776 рублей, а в группе с наибольшими доходами — 66 130 рублей.

Добавим, что по результатам 2015 года за чертой бедности в Новосибирске проживали более 18 процентов населения. Именно 2015 год, который считается началом экономического кризиса в России, доля бедных новосибирцев выросла сразу на 100 тысяч человек. Тогда этот показатель был одним из самых высоких среди регионов России.

Добавим, согласно рейтингу, доходы новосибирских семей с двумя и тремя с детьми, одни из самых низких в стране. Однако, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, количество регионов, в которых семьи живут на грани выживания, неуклонно сокращается.

Если в соседнем Кузбассе семьи с двумя детьми после минимальных расходов имеют в среднем 22 тысячи рублей (это 31-е место в общероссийском рейтинге), то семья, проживающая в Новосибирске, после всех необходимых выплат имеет в своем активе лишь 18 тысяч рублей.

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