Улицу на ЧТЗ на неделю перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Участок улицы Артиллерийская в Тракторозаводском районе Челябинска будет на неделю перекрыт для движения транспорта из-за ремонта теплотрассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с реконструкцией участка теплотрассы будет ограничено движение транспорта с 8.00 19 мая до 20.00 26 мая в районе домов № 100-В и № 104 по улице Артиллерийская», — сообщается на сайте администрации Челябинска.

Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее, чтобы не стоять в пробке.

Напомним, до 22 мая в Центральном районе города перекрыт участок на улице Красная в районе проспекта Ленина.