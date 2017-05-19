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07:03 (мск), источник: dostup1.ru

Улицу на ЧТЗ на неделю перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Водителям советуют планировать маршрут заранее.

Участок улицы Артиллерийская в Тракторозаводском районе Челябинска будет на неделю перекрыт для движения транспорта из-за ремонта теплотрассы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с реконструкцией участка теплотрассы будет ограничено движение транспорта с 8.00 19 мая до 20.00 26 мая в районе домов № 100-В и № 104 по улице Артиллерийская», — сообщается на сайте администрации Челябинска.

Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее, чтобы не стоять в пробке.

Напомним, до 22 мая в Центральном районе города перекрыт участок на улице Красная в районе проспекта Ленина.

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Улицу на ЧТЗ на неделю перекрыли из-за ремонта теплотрассы
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