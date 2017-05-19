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06:56 (мск), источник: VN.ru

Три сотни хозяйств региона вступили в посевную кампанию

Аграрии Новосибирской области засеяли яровыми свыше 324 тысяч гектаров — это почти пятая часть от плана.

Большую площадь занимают зерновые, однако более 300 сельхозпредприятий региона ведут еще посев гороха, ячменя, овса, однолетних трав, рапса и посадку овощей. По темпам работ лидируют Маслянинский, Каргатский Доволенский, Тогучинский, Черепановский, Новосибирский районы.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 20 от 17 мая 2017 года.

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