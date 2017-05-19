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06:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии министр финансов заработала за 2016 год 3,99 млн рублей

Минфин Башкирии отчитался о доходах за 2016 года. Доходы руководства министерства по сравнению с 2015 годом немного упали.

Министр Рида Субханкулова в позапрошлом году заработала более 4 миллионов, а в прошлом — только 3,99 млн. Также у нее в собственности находится квартира в 116 кв. метров, дом (269 кв. м.), земельный участок (1611 кв. м.), а также гараж и еще одно нежилое помещение в 150 кв. м. В семье автомобиль имеется только у супруга — Ниссан Кашкай.

У заместителей министра доходы намного меньше. Их уровень колеблется от 1,7 до 2,5 миллионов рублей.

Кстати, в 2015 году в отношении сотрудников Минфина была проведена масштабная проверка республиканской прокуратуры. Претензии надзорного ведомства были связаны с отсутствием отчетности по доходам у некоторых сотрудников министерства.

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