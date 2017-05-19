Красноярская магистраль начала ремонт мостов
Масштабные работы в настоящее время ведутся на направлении Зеледеево — Кача. Здесь 7-метровый железобетонный мост через ручей заменят на водопропускную трубу.
Масштабные работы в настоящее время ведутся на направлении Зеледеево — Кача. Здесь 7-метровый железобетонный мост через ручей заменят на водопропускную трубу.
На Красноярской железной дороге начался капитальный ремонт 6 малых мостов, расположенных на участках магистрали с интенсивным движением, сообщили в
Масштабные работы в настоящее время ведутся на направлении Зеледеево — Кача. Здесь 7-метровый железобетонный мост через ручей заменят на водопропускную трубу. После завершения работ железнодорожная линия на данном участке пройдет не по мостовым пролетам, а по обычной насыпи.
«Большинство малых мостов КрасЖД были построены, когда действовали другие весовые нормы пропуска поездов. Они не рассчитаны на современные нагрузки. Водопропускная труба в силу своих инженерных особенностей может выдержать любой вес поезда. Такая технология позволяет повысить и безопасность, и пропускную способность магистрали», — рассказал начальник Службы пути Красноярской железной дороги Александр Шаталов.
На двух мостах, расположенных вблизи сортировочной станции
Отметим, что все искусственные сооружения находятся в пригородной зоне Красноярска. Реализация проекта по обновлению малых мостов повысит пропускную способность этих участков КрасЖД. Кроме того, их модернизация позволит железнодорожникам повысить скорость пропуска пригородных поездов, а значит — улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать их поездки более комфортными, отметили в компании.
Добавим, на Красноярской дороге функционирует 3 285 искусственных сооружений, в том числе 1 049 мостов, два автодорожных путепровода, 2 127 водопропускных труб, 21 тоннель, две галереи, 38 пешеходных мостов. Суммарная длина всех искусственных сооружений — 124,862 км.