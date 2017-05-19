Красноярская магистраль начала ремонт мостов

На Красноярской железной дороге начался капитальный ремонт 6 малых мостов, расположенных на участках магистрали с интенсивным движением, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Масштабные работы в настоящее время ведутся на направлении Зеледеево — Кача. Здесь 7-метровый железобетонный мост через ручей заменят на водопропускную трубу. После завершения работ железнодорожная линия на данном участке пройдет не по мостовым пролетам, а по обычной насыпи.

«Большинство малых мостов КрасЖД были построены, когда действовали другие весовые нормы пропуска поездов. Они не рассчитаны на современные нагрузки. Водопропускная труба в силу своих инженерных особенностей может выдержать любой вес поезда. Такая технология позволяет повысить и безопасность, и пропускную способность магистрали», — рассказал начальник Службы пути Красноярской железной дороги Александр Шаталов.

На двух мостах, расположенных вблизи сортировочной станции Красноярск-Восточный (перегон Красноярск-Восточный — Сорокино), путь на деревянном основании будет заменен безбалластным мостовым полотном, что увеличит надёжность и упростит дальнейшую эксплуатацию сооружений. На 19-метровом железобетонном мосту через ручей Степной вблизи станции Таёжная (участок Сорокино — Таежный на Транссибе) железнодорожники заменят пролётные строения, укрепят русло ручья и опоры. Для их модернизации будет применён метод «инъектирования», когда внутрь опоры заливается специальный бетонный раствор. После этого мосты прослужат без капитального ремонта ещё несколько десятков лет.

Отметим, что все искусственные сооружения находятся в пригородной зоне Красноярска. Реализация проекта по обновлению малых мостов повысит пропускную способность этих участков КрасЖД. Кроме того, их модернизация позволит железнодорожникам повысить скорость пропуска пригородных поездов, а значит — улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать их поездки более комфортными, отметили в компании.

Добавим, на Красноярской дороге функционирует 3 285 искусственных сооружений, в том числе 1 049 мостов, два автодорожных путепровода, 2 127 водопропускных труб, 21 тоннель, две галереи, 38 пешеходных мостов. Суммарная длина всех искусственных сооружений — 124,862 км.