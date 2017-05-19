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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В «Черемшанке» могут построить терминал за 70 млн рублей

Краевые парламентарии уверены, что реанимировать аэропорт можно.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты краевого Заксобрания на очередном заседании решали судьбу красноярского аэропорта «Черемшанка». По мнению парламентариев, воздушный порт можно реанимировать. Для этого необходимо построить новый модульный терминал. Сроки постройки составят 3−4 месяца, а стоимость проекта не превысит 70 млн рублей.

«Для дальнейшего развития “Черемшанки” и привлечения новых авиакомпаний такое сооружение просто жизненно необходимо. Мы нацелены на создание аэропорта-лоукостера, который оказывает услуги по оптимальным ценам. Отсюда сможет улетать порядка 30 рейсов в сутки — как транзитных, так и на север края, как пассажирских, так и грузовых», — рассказал депутат Андрей Колесников.

Сейчас порт «Черемшанка» приносит убытки. Причиной тому — низкий поток пассажиров. Пока оттуда летают вахтовики и нечастые рейсы в Эвенкию и на Таймыр. Периодически депутаты предлагают закрыть воздушную гавань и перенести рейсы в терминал «Емельяново». Но если построить новый терминал, пассажиропоток «Черемшанки» резко увеличится, уверены депутаты.

По словам председателя Счетной палаты Татьяны Давыденко, оба аэропорта составляют единый комплекс и развивать их нужно вместе. Поэтому непонятно, почему пассажиры, которые летят на север, не могут воспользоваться удобствами, которые сегодня предоставляются в любом аэропорту.

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