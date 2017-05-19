В «Черемшанке» могут построить терминал за 70 млн рублей
Краевые парламентарии уверены, что реанимировать аэропорт можно.
Краевые парламентарии уверены, что реанимировать аэропорт можно.
Депутаты краевого Заксобрания на очередном заседании решали судьбу красноярского аэропорта «Черемшанка». По мнению парламентариев, воздушный порт можно реанимировать. Для этого необходимо построить новый модульный терминал. Сроки постройки составят 3−4 месяца, а стоимость проекта не превысит 70 млн рублей.
«Для дальнейшего развития “Черемшанки” и привлечения новых авиакомпаний такое сооружение просто жизненно необходимо. Мы нацелены на создание
Сейчас порт «Черемшанка» приносит убытки. Причиной тому — низкий поток пассажиров. Пока оттуда летают вахтовики и нечастые рейсы в Эвенкию и на Таймыр. Периодически депутаты предлагают закрыть воздушную гавань и перенести рейсы в терминал «Емельяново». Но если построить новый терминал, пассажиропоток «Черемшанки» резко увеличится, уверены депутаты.
По словам председателя Счетной палаты Татьяны Давыденко, оба аэропорта составляют единый комплекс и развивать их нужно вместе. Поэтому непонятно, почему пассажиры, которые летят на север, не могут воспользоваться удобствами, которые сегодня предоставляются в любом аэропорту.