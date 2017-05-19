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07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лифты начнут производить в Усолье-Сибирском

ОАО «Могилевлифтмаш» станет очередным резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском, в этом городе начнут производить лифтовые комплекты.

Об этом 19 мая 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Соглашение о взаимных интересах по реализации инвестиционного проекта было прописано наканунее министром экономического развития региона Евгением Орачевским и генеральным директором компании Борисом Ковалевским на бизнес-форуме «Точки роста. Матрица развития» в Иркутске.

«В ТОСЭР созданы шикарные условия для резидентов, тем не менее инвестиционного бума не наблюдается. Видимо, кто-то сидит и ждёт, что к нам прибегут люди с деньгами и построят то, что мы захотим, — отметил при оглашении инвестиционного послания губернатор Сергей Левченко. — Практика показывает, что это неправильная логика. Убежден, что не стоит ждать инвестора, сидя в кабинетах, его надо искать, уговаривать, если хотите — заманивать».

Примером такой эффективной работы Сергей Левченко назвал взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом. «Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты», — сказал глава региона.

Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) работает с 1966 года. Сейчас производственная программа предприятия насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. На заводе выпускают широкую номенклатуру запасных частей и оборудование для модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов.

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