Лифты начнут производить в Усолье-Сибирском
ОАО «Могилевлифтмаш» станет очередным резидентов территории опережающего
ОАО «Могилевлифтмаш» станет очередным резидентов территории опережающего
Об этом 19 мая 2017 года сообщает
«В ТОСЭР созданы шикарные условия для резидентов, тем не менее инвестиционного бума не наблюдается. Видимо,
Примером такой эффективной работы Сергей Левченко назвал взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом. «Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты», — сказал глава региона.
Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) работает с 1966 года. Сейчас производственная программа предприятия насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. На заводе выпускают широкую номенклатуру запасных частей и оборудование для модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов.