Лифты начнут производить в Усолье-Сибирском

Об этом 19 мая 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Соглашение о взаимных интересах по реализации инвестиционного проекта было прописано наканунее министром экономического развития региона Евгением Орачевским и генеральным директором компании Борисом Ковалевским на бизнес-форуме «Точки роста. Матрица развития» в Иркутске.

«В ТОСЭР созданы шикарные условия для резидентов, тем не менее инвестиционного бума не наблюдается. Видимо, кто-то сидит и ждёт, что к нам прибегут люди с деньгами и построят то, что мы захотим, — отметил при оглашении инвестиционного послания губернатор Сергей Левченко. — Практика показывает, что это неправильная логика. Убежден, что не стоит ждать инвестора, сидя в кабинетах, его надо искать, уговаривать, если хотите — заманивать».

Примером такой эффективной работы Сергей Левченко назвал взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом. «Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться — а это лифтовые комплекты», — сказал глава региона.

Белорусское ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (Могилевлифтмаш) работает с 1966 года. Сейчас производственная программа предприятия насчитывает более 130 базовых моделей лифтов. На заводе выпускают широкую номенклатуру запасных частей и оборудование для модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов.