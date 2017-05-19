Министр культуры РБ Амина Шафикова в 2016 году заработала 2,65 млн рублей

Так, руководитель министерства Амина Шафикова за 2016 год получила 2,65 млн. рублей, то есть примерно 220 тысяч рублей в месяц. В ее владении находятся две квартиры — 95,3 кв. м. и 67,8 кв. м. соответственно. Автомобиль есть только у супруга — внедорожник Митцубиси Паджеро.



Замы заработали меньше. Если говорить цифрами, Шамиль Абдраков принес в семью 1,49 миллионов, Валентина Латыпова — 1,96 млн.