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07:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На севере Свердловской области идет активная газификация

Голубое топливо получат более 1200 домов.

Источник: УралИнформБюро

Группа компаний «ГАЗЭКС» развивает газораспределительную сеть на севере Свердловской области. В 2017 году там реализуются проекты для газификации более 1200 домов общей стоимостью 115 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет регионального и муниципальных бюджетов, а также в рамках инвестпрограммы АО «ГАЗЭКС».

В Серове газ смогут подключить собственники 250 частных домов в микрорайоне «Правый берег Каквы». АО «Газмонтаж» (входит в Группу компаний «ГАЗЭКС») построены и сданы в эксплуатацию газораспределительные сети низкого давления протяженностью 13 километров. На реализацию проекта из областного и муниципального бюджетов направлено 19 миллионов рублей. С заявками о подключении в АО «ГАЗЭКС» обратилось уже более 100 человек. В 40 домов газ уже пришел, по остальным ведутся предпроектные и проектные работы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «ГАЗЭКС», в другом микрорайоне «Новое Медянкино» АО «Газмонтаж» прокладывает сети газораспределения низкого давления протяженностью 21,5 километра. Завершить работы, на которые выделено 43 миллиона рублей из областного и муниципального бюджетов, планируется в конце 2017 года. Возможность подключить газ появится у жителей более 400 частных домов.

В поселке Лобва Новолялинского городского округа АО «Газмонтаж» проложило 4,5 километра газопроводов низкого давления для газификации частного сектора по улицам Химиков, Кузнецова, Суворова, Лермонтова — это 120 домов. В АО «ГАЗЭКС» с заявками на техприсоединение обратились 38 человек, основной приток желающих ожидается осенью, когда граждане оформят документацию на земельные участки. Стоимость проекта, реализованного за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа по сетям АО «ГАЗЭКС», составила 12 миллионов рублей.

В поселке Рудничный Краснотурьинского городского округа идет строительство газораспределительных сетей низкого давления протяженностью 4,5 километра для газификации порядка 70 домов по улицам Советская, Трудовая, Котовского. Местная подрядная организация ООО «Газстрой» планирует сдать объект в конце 2017 года. Реализация проекта обойдется в 4,5 миллиона рублей — средства направит бюджет городского округа.

В Североуральске для газификации микрорайона Южный — более 400 частных жилых домов — будет проложено 14 километров газопровода. Строительно-монтажные работы АО «Газмонтаж» начнет во второй половине 2017 года. На реализацию проекта за счет спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа по сетям АО «ГАЗЭКС» выделяется 37 миллионов рублей.

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