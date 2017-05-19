Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 19 мая

По состоянию на 19 мая горячая вода отсутствует в 2253 объектах жилой и социальной сферы. 18 мая воду дали на ОбьГЭСе почти на 15 часов раньше запланированного срока.

Продолжаются работы по подключению вновь смонтированной теплотрассы к строящемуся жилому дому по ул. Немировича-Данченко. Под отключение попали два объекта — ул. Пермская, 57/1 и ул. Пермская, 59. По данным мэрии, горячую воду на них должны были подключить еще вчера, однако работы продлили на сутки. На сервисе «Мой Новосибирск» указано, что горячую воду там отключили с 6 до 22 часов 19 мая.

Следующие на очереди — микрорайоны «Снегири» и «Родники», которые должны подключить до 24 часов 21 мая (максимальный срок).

22 мая в 17 часов запланировано подключение двух объектов на ул. Мостовой, где сейчас идет ремонт трубопровода. 23 мая до 17 часов подключат еще три объекта по ул. Фабричной.

Самые длительные отключения — с 15 по 26 мая (максимальный срок) — ожидают жителей районов, питаемых от ТЭЦ-5. Это Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский, Дзержинский и Первомайский районы (список попавших под отключения улиц).

Подключение горячей воды по отдельным домам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.