Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 19 мая
Горячая вода
Горячая вода
По состоянию на 19 мая горячая вода отсутствует в 2253 объектах жилой и социальной сферы. 18 мая воду дали на ОбьГЭСе почти на 15 часов раньше запланированного срока.
Продолжаются работы по подключению вновь смонтированной теплотрассы к строящемуся жилому дому по ул.
Следующие на очереди — микрорайоны «Снегири» и «Родники», которые должны подключить до 24 часов 21 мая (максимальный срок).
22 мая в 17 часов запланировано подключение двух объектов на ул. Мостовой, где сейчас идет ремонт трубопровода. 23 мая до 17 часов подключат еще три объекта по ул. Фабричной.
Самые длительные отключения — с 15 по 26 мая (максимальный срок) — ожидают жителей районов, питаемых от ТЭЦ-5. Это Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Заельцовский, Дзержинский и Первомайский районы (список попавших под отключения улиц).
Подключение горячей воды по отдельным домам и кварталам начнется по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.