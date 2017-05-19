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08:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Новапорт» Романа Троценко готов инвестировать в аэропорт Иркутска в составе консорциума

Проект будет реализовываться совместно с «Реновой» Виктора Вексельберга и «БазЭлом» Олега Дерипаски.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Новапорт», входящий в группу «AEON» Романа Троценко, готов на участие в модернизации аэропорта Иркутска и малых областных аэропортов в составе консорциума инвесторов. Участие в проекте планируется совместно с «Реновой» Виктора Вексельберга и «БазЭлом» Олега Дерипаски. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы со всеми готовы работать, это же вопрос, как вы составили документы, о чем договорились», — заявил Роман Троценко.

Напомним, в мае состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении.

Ранее глава Приангарья предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропортов регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором.

Аэропорт Иркутска является привлекательным активом, к которому в будущем проявят интерес все крупные аэропортовые группы России, заявил глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, шансы на участие в реализации данного проекта есть у каждого авиагиганта, пока не определены условия сотрудничества области и инвестора и не проведены конкурсные процедуры. Два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.

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