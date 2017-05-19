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08:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов анонсировал создание короткой дороги к 4 мосту

Новая дорога пройдет по ул. Байкитской и Чкалова до ул. Волочаевской.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске появится короткая дорога из Студгородка к 4 мосту через Енисей. Об этом мэр Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал телеканалу «СТС-Прима».

Новая дорога пройдет по ул. Байкитской и Чкалова до строящейся ул. Волочаевской. Планируется, что по ней жители Студгородка и Академгородка будут добираться до развязки и уезжать на 4 мост. На данный момент ведется лишь проектирование новой дороги.

Напомним, 4 мост через Енисей открылся осенью 2015 года. На сегодняшний день он функционирует без полноценных развязок. Машины с моста едут в центр города и в Октябрьский район.

Сейчас идет строительство 6-полосной магистрали от 4 моста до ул. Копылова. Работы ведутся компанией «Сибиряк». Планируется, что новая дорога будет сдана в 2018 году.

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