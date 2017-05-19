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08:38 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми сносят долгострой — «Дом с Есениным»

В самом центре города здание простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому стрит-арт художнику, нарисовавшему портрет Есенина.

Источник: Вести - Пермь

Пермь сегодня лишается одного из самых известных городских символов, а заодно и самых старых долгостроев. Речь о доме с Есениным, недостроенном комплексе здания на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского.

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Еще в 1990 году здесь началось строительство нового корпуса медицинской академии. Здание построили частично, а после работы заморозили. В самом центре города оно простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому стрит-арт художнику Александру Жуневу.

На большой стене он нарисовал портрет поэта Сергея Есенина, который стал настоящим пермским символом, таким же, как арт-объект «Счастье не за горами» или портрет музыканта Юрия Шевчука за авторством того же художника. Кстати, сам Александр Жунев сегодня находится в Тюмени, готов повторить свою работу.

Александр Жунев, художник: «Два года назад я встречался с владельцами этой земли. И они меня спрашивали: теоретически могу ли я эту картину нарисовать снова. Я просто жду предложений. Если они захотят, например, построить жилой комплекс “Есенин”, то я бы с удовольствием придумал, как он будет выглядеть».

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