В Перми сносят долгострой — «Дом с Есениным»
В самом центре города здание простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому
В самом центре города здание простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому
Пермь сегодня лишается одного из самых известных городских символов, а заодно и самых старых долгостроев. Речь о доме с Есениным, недостроенном комплексе здания на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского.
Еще в 1990 году здесь началось строительство нового корпуса медицинской академии. Здание построили частично, а после работы заморозили. В самом центре города оно простояло 27 лет. А настоящую известность приобрело в 2009 году благодаря пермскому
На большой стене он нарисовал портрет поэта Сергея Есенина, который стал настоящим пермским символом, таким же, как
Александр Жунев, художник: «Два года назад я встречался с владельцами этой земли. И они меня спрашивали: теоретически могу ли я эту картину нарисовать снова. Я просто жду предложений. Если они захотят, например, построить жилой комплекс “Есенин”, то я бы с удовольствием придумал, как он будет выглядеть».