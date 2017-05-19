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08:24 (мск), источник: СуперОмск

Изношенные омские автобусы «подлатают» краской

Муниципальные ПАТП приступили к сезонному обновлению автопарка, которое в омских условиях выражается в косметическом ремонте, а именно — в покраске техники.

Транспортные средства красят не только с внешней стороны, но и внутри салона, сообщает пресс-служба мэрии.

«После обновления лакокрасочного покрытия транспорт, несмотря на свой возраст, выглядит презентабельно, что повышает настроение и пассажиров, и экипажей», — считает главный инженер ПАТП-7 Александр Чарушин.

Как сообщал «СуперОмск» ранее, в Омске 470 из 666 автобусов эксплуатируются более 10 лет, 76 из 149 троллейбусов — более 15 лет, 77 из 90 трамваев — более 20 лет. В целом изношенность пассажирских ТС составляет 94,5%. Для обновления подвижного состава ежегодно требуется по 950 млн рублей, чтобы покупать по 80 автобусов, 15 троллейбусов и 8 трамваев. Неработоспособные транспортные средства, которые уже нецелесообразно ремонтировать, сдаются на металлолом. Вдобавок, износ транспортных средств влечет и большие затраты на их эксплуатацию.

Горожане и сами отмечали изношенность муниципального транспорта и снимали на видео проржавевшие автобусы.

За май всего уже было подкрашено 20 троллейбусов, 15 трамваев и 21 автобус.

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