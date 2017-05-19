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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе разрушается здание бывшей казармы

Десятки семей могут остаться без дома, а город — без архитектурного памятника.

Здание бывшей казармы Уфимского гарнизона с каждым днем претерпевает все новые разрушения, но ремонтировать его некому. Недавно жильцы дома остались без ТСЖ, так как собственником здания является Министерство обороны.

Мало того, что жильцы в любой момент могут остаться без крыши над головой, так и город может лишиться архитектурного памятника. У дома богатая история: здесь было военное авиационное училище летчиков, отсюда солдаты уходили на войну.

Двадцать лет назад учебные классы отдали под временное размещение для военных и их семей. Так, в нежилом здании уфимцы прожили уже 20 лет и теперь могут остаться без крыши над головой.

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