В Уфе разрушается здание бывшей казармы

Здание бывшей казармы Уфимского гарнизона с каждым днем претерпевает все новые разрушения, но ремонтировать его некому. Недавно жильцы дома остались без ТСЖ, так как собственником здания является Министерство обороны.

Мало того, что жильцы в любой момент могут остаться без крыши над головой, так и город может лишиться архитектурного памятника. У дома богатая история: здесь было военное авиационное училище летчиков, отсюда солдаты уходили на войну.

Двадцать лет назад учебные классы отдали под временное размещение для военных и их семей. Так, в нежилом здании уфимцы прожили уже 20 лет и теперь могут остаться без крыши над головой.