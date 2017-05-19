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12:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Татарстан: Вкладчики требуют задержать руководство «Интехбанка»

Клиенты «Татфондбанка» объединились с клиентами «Интехбанка».

Для решения общих проблем к клиентам ПАО «Татфондбанк» присоединились те физические и юридические лица, чьи счета были открыты в другом банке-банкроте — ПАО «Интехбанк».

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM участник инициативной группы пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» Анна Браун, на последнем митинге 17 мая резолюция включала уже не только требования по «Татфондбанку», но и расширилась на клиентов «Интехбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, публичное мероприятие собрало около 200 человек и по результатам встречи была принята резолюцию на семь пунктов.

Через месяц клиенты проблемных банков, поставивших свои подписи под обращением, надеются получить реакцию властей на свои требования. В частности, от правоохранительных органов они хотят задержания руководства «Интехбанка» и расследования ситуации в финансовом учреждении, объективного рассмотрения дел по «Татфондбанку». Президента РФ Владимира Путина пострадавшие от банкротства банков граждане и компании просят взять дела под личный контроль. Депутаты же, в свою очередь, должны организовать парламентское расследование.

Кроме того, от судов ожидают объективного рассмотрения дел. К властям региона у клиентов банков тоже есть просьба: о выплате в кратчайшие сроки процентов физическим и юридическим лицам ТФБ и «Интехбанка» из нового ФОНДа РТ. А у Центробанка РФ просят «остановить действующий механизм чистки банковской системы, приводящий к потере денежных средств народа».

Напомним, ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были лишены лицензии 3 марта. Реестр кредиторов обоих банков будет закрыт 31 июля 2017 года. Для включения в реестр ТФБ на имя конкурсного управляющего подано уже 12 207 заявителей. Банкротом ТФБ признан 11 апреля 2017 года и до 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Что касается «Интехбанка», то банкротом его признали 12 апреля 2017 года, а конкурсное производство в отношении него введено на один год. Конкурсным управляющим является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Подробности: «ИнтехБанк» «отдаст» кредиторам десятую часть своих активов.

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