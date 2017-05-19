Здание екатеринбургского вокзала вернет первоначальный цвет

Накануне глава Екатеринбурга Александр Якоб, во время объезда Железнодорожного района проконтролировал ход работ по выполнению благоустройства территории вокзала. Как стало известно, в этом году рабочие должны завершить благоустройство пешеходной части территории возле здания, а также обновить фасад основного здания. При этом цвета будут такие, какие были на момент строительства здания.

По словам представителя железнодорожного вокзала, цветовое решение фасадов было принято с учетом особенностей окружающей застройки с сохранением архитектурно-художественного облика вокзала.

В ближайшие недели строители приступят к работам, в рамках которых они отремонтируют штукатурный слой, восстановят частично поврежденные декоративные элементы фасадов главной части здания и участки облицовки на новом корпусе, а также заменят ряд окон и витражей.

При этом, в администрации отметили, что проект модернизации предусматривает адаптацию железнодорожного вокзала для нужд маломобильных граждан. В частности на каждой из платформ будут установлены лифты, а также ряд изменений для удобства людей с ограниченными возможностями строители проведут и внутри зданий.

Справка:

Вокзальный комплекс «Екатеринбург-Пассажирский» состоит из двух зданий, стилистически не связанных между собой, — основного и нового корпуса («Западного пристроя»). Главное здание вокзала было построено в 1912 году екатеринбургским архитектором Бабыкиным в стиле функционального модерна. В 1939 году была проведена его реконструкция по проекту Смирнова и Валенкова, во время которой был надстроен верхний этаж, а решение фасадов было выдержано уже не в стиле модерн, а в неоклассическом.

Окончательный облик оно приобрело в 1962 году, когда по проекту Безрукова и Рабиновича к зданию были симметрично пристроены два корпуса, соединенные с центральной частью полукруглыми арками. Новое здание вокзала было построено в 1995 году в стиле уральского конструктивизма по проекту архитекторов Рабиновича, Виноградова, Рогова и Утгофа.