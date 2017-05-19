В Уфе опубликован график отключения горячей и холодной воды с 22 по 26 мая

22 мая в Калининском районе с 10 до 20 часов горячей и холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 123/1; ул. Первомайская, 76/1, 80, 80а, 82, 84, 84/1, 86, 86б, 76, 78.

В этом же районе с 11 часов 23 мая до 3 часов 24 мая холодную и горячую воду отключат по адресам:

ул. Татышлинская, 2, 2а, 4, 6, 13, 31;.

ул. Мечетлинская, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40а, 41, 41а, 42, 44;.

ул. Волгоградская, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 15/1;.

ул. Майская, 1, 1а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 38а, 47, 49;.

ул. Кигинская, 1, 2а;.

ул. Ашинская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 16;.

пер. Майский, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

24 мая запланировано два отключения воды.

Так, в Калининском районе с 10 до 20 часов холодной и горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 87/1, 89, 89/1, 91/1;.

ул. Невского, 6, 6/1, 8;.

ул. Первомайская, 48/1, 50а, 50/1, 54/1.

В Орджоникидзевском районе, с 10 до 19 часов холодную и горячую воду отключат у следующих потребителей:

ул. Кольцевая, 58, 60, 62, 64, 66, 68/1, 70, 72, 74, 76, 78;.

ул. Победы, 26, 26а, 28;.

ул. Калинина, 47, 49, 51, 55;.

ул. Репина, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11;.

ул. Боткина, 3, 4, 5, 7;.

ул. Рыбакова, 6а, 8.

25 мая запланировано два отключения воды.

В Кировском районе с 10 до 17 часов холодная и горячая воды будет отключена по следующим адресам:

ул. Салавата, 3, 11/1, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/1;.

ул. Расулева, 4, 6;.

проспект Салавата Юлаева, 1;.

ул. Салавата, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 9/1, 2, 4, 4/2, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20;.

ул. Павлуновского, 9, 10;.

ул. Цюрупы, 2, 2а, 2б;.

ул. Аджарская, 12, 12а, 14, 16, 3б, 15;.

ул. Благовещенская, 1а;.

пер. Труниловский, 8;.

ул. Тукаева, 48, 50.

В Орджоникидзевском районе 25 мая с 10 до 21 часа холодную воду отключат в домах на ул. Борисоглебская, 31, 35 и 37.

26 мая «Уфаводоканал» запланировал два отключения воды.

В Калининском районе с 10 до 16 часов холодной воды не будет на ул. Архитектурная, 2, 4, 6, 8, 10.

В Орджоникидзевском районе 26 мая с 10 до 16 часов холодное и горячее водоснабжение будет отключено по адресам: