В Уфе опубликован график отключения горячей и холодной воды с 22 по 26 мая
УФА, 19 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды с 22 по 26 мая.
УФА, 19 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды с 22 по 26 мая.
22 мая в Калининском районе с 10 до 20 часов горячей и холодной воды не будет по следующим адресам:
ул. Интернациональная, 123/1; ул. Первомайская, 76/1, 80, 80а, 82, 84, 84/1, 86, 86б, 76, 78.
В этом же районе с 11 часов 23 мая до 3 часов 24 мая холодную и горячую воду отключат по адресам:
24 мая запланировано два отключения воды.
Так, в Калининском районе с 10 до 20 часов холодной и горячей воды не будет по следующим адресам:
В Орджоникидзевском районе, с 10 до 19 часов холодную и горячую воду отключат у следующих потребителей:
25 мая запланировано два отключения воды.
В Кировском районе с 10 до 17 часов холодная и горячая воды будет отключена по следующим адресам:
В Орджоникидзевском районе 25 мая с 10 до 21 часа холодную воду отключат в домах на ул. Борисоглебская, 31, 35 и 37.
26 мая «Уфаводоканал» запланировал два отключения воды.
В Калининском районе с 10 до 16 часов холодной воды не будет на ул. Архитектурная, 2, 4, 6, 8, 10.
В Орджоникидзевском районе 26 мая с 10 до 16 часов холодное и горячее водоснабжение будет отключено по адресам: