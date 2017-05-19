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11:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Беспрецедентная в новейшей истории Хабаровска продуктовая ярмарка пройдет 24 и 25 июня

Свою продукцию представят более 300 предприятий-пищевиков.

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» пройдет 24—25 июня в парковой зоне стадиона имени Ленина в Хабаровске. По масштабам она может стать крупнейшей в новейшей истории Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.

Планируется, что в мероприятии примут участие большинство краевых производителей, всего в регионе их около 300. Для них построят стилизованный торговый городок, где будут представлены местные товары с логотипом «Наш выбор 27». Появится и зона общественного питания. По задумке организаторов — комитета пищевой и перерабатывающей промышленности региона, выставка-ярмарка станет новым ярким брендом региона. Главная ее особенность — хорошие скидки, которые предоставят производители продуктов питания для местных жителей и гостей краевой столицы. Цены будут на 10−15% ниже, чем в торговых сетях.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Это может быть не только новый бренд, но и еще одна визитная карточка Хабаровского края, тем более, что опыт других регионов показывает правильность этого пути, — сказал председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Крецу. — Такие мероприятия становятся настоящим праздником, объединяют людей, а также местных производителей, которые демонстрируют свои достижения не только покупателям, но и потенциальным бизнес-партнерам».

Глава правительственного комитета уверен, что выставку-ярмарку ждет успех.

«Хабаровскому краю есть, что продемонстрировать. Напомню, что в крае выпускается более 1700 наименований продукции. У нас очень много своих брендов, в том числе по молочке, хлебобулочным изделиям, колбасной и рыбной продукции, мороженому», — добавил Николай Крецу.

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