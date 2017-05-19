Популярный супермаркет Владивостока признан опасным для жизни
На 90 суток приостановлена работа супермаркета «Фрекен Бок» на Океанском проспекте, сообщает ИА «Дейта».
На 90 суток приостановлена работа супермаркета «Фрекен Бок» на Океанском проспекте, сообщает ИА «Дейта».
Стройнадзор обратился в ООО «Новая волна синема» с иском, согласно которому в помещении имеются нарушения строительного законодательства. Жизнь и здоровье посетителей находилась под угрозой.
Руководство получало предупреждения, однако меры по устранению замечаний не принимались. Изучив материалы, суд решил привлечь ответчика к административной ответственности и закрыть супермаркет на 90 суток.
Как сообщает ФССП по Приморью, директору ООО «Новая волна синема» было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Помещение было опечатано. В случае, если супермаркет откроется раньше срока, будут приняты дополнительные меры.
Михаил Грач.