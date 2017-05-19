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11:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Популярный супермаркет Владивостока признан опасным для жизни

На 90 суток приостановлена работа супермаркета «Фрекен Бок» на Океанском проспекте, сообщает ИА «Дейта».

Стройнадзор обратился в ООО «Новая волна синема» с иском, согласно которому в помещении имеются нарушения строительного законодательства. Жизнь и здоровье посетителей находилась под угрозой.

Руководство получало предупреждения, однако меры по устранению замечаний не принимались. Изучив материалы, суд решил привлечь ответчика к административной ответственности и закрыть супермаркет на 90 суток.

Как сообщает ФССП по Приморью, директору ООО «Новая волна синема» было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и требование об исполнении решения суда. Помещение было опечатано. В случае, если супермаркет откроется раньше срока, будут приняты дополнительные меры.

Михаил Грач.

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