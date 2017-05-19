Сечин: «Роснефть» вернет еще ряд активов «Башнефти»

Работа по возвращению ряда активов компании ПАО АНК «Башнефть» ведется руководством ПАО «НК «Роснефть», сообщил журналистам глава корпорации Игорь Сечин.

По словам Сечина, покупка активов «Башнефти» принесла выгоду «Роснефти». Сейчас ведется работа по уменьшению затрат в приобретенном активе.

Так, «Роснефть» возвращает активы, которые были выведены предыдущими собственниками: уже возвращена компания «Таргин» (в собственности «Роснефти» с декабря 2016 года), — сказал он.

Напомним, вертикально-интегрированная компания «Башнефть» (Уфа) принадлежит «Роснефти» с 2016 года (основной акционер).

Компания «Таргин» до 1 октября 2013 года под названием «Башнефть-Сервисные Активы» была дочерней структурой «Башнефти». С 30 декабря 2016 года принадлежит «Роснефти».

В мае 2017 года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против предыдущих владельцев «Башнефти» — АФК «Система». Компания обвиняется в том, что она обесценила активы «Башнефти». Сумма иска — 106,6 млрд рублей.