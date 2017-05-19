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09:52 (мск), источник: Новая Кубань

Первышов планирует разделить с жильцами функцию контроля за капремонтом

Мэр Краснодара осмотрел одну из пятиэтажек с представителями инициативной группы.

Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Евгений Первышов побывал на ул. им. Стасова, 143. Здесь ведется капитальный ремонт дома. Экскурсию для градоначальника провела старшая по дому.

Градоначальник был удивлен соблюдением сроков и качеством выполняемых работ. В пятиэтажке, которая была возведена ещё 1965 году, установили счетчики, заменили кровлю, трубы холодного и горячего водоснабжения.

Ремонт фасада уже завершили с внешней стороны дома. Специалисты компании ООО «Ю-Стандарт», которая является подрядчиком, занимаются отделкой внутренней стороны пятиэтажки. Капитальный ремонт не ограничивается покраской: делается гидроизоляция, помогающая сохранить кирпичную кладку, а также утепление.

Старшая по дому Татьяна Горшкова заверила мэра, что жаловаться не на что.

В ходе проведенной инспекции Евгений Первышов убедился во том, что жильцы прекрасно справляются с функцией контроля за соблюдением сроков и качества проведения капремонта.

 — Жильцы — довольны, значит, программа приносит положительные результаты, — сказал Евгений Первышов.

Таким образом, градоначальник считает, что оптимальным вариантом контроля за подрядчиками является совместный:

 — Необходимо вместе с жителями на всех этапах контролировать качество и сроки выполняемых работ. Важно, чтобы жители видели, где ремонтируется жилье, на что идут вносимые ими отчисления.

Напомним, что в краткосрочную программу проведения капремонта до 2019 года вошли 206 домов.

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