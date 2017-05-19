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10:57 (мск), источник: АиФ Владивосток

На Дальнем Востоке разработают программу льготной ипотеки

Социально значимый продукт появится в регионе в 2017 году.

Источник: Аргументы и факты

У жителей Дальнего Востока появится уникальный шанс приобрести собственное жильё по льготным условиям. Проект льготной ипотеки активно разрабатывают специалисты минвостокразвития по поручению правительства Российской Федерации.

На заседании коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященной подведению итогов года, глава министерства Александр Галушка рассказал о разработке первоочередных мер для закрепления дальневосточников, привлечения новых жителей в макрорегион и повышения рождаемости. По словам министра, проект будет учитывать специфику Дальнего Востока.

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