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10:44 (мск), источник: ИА REGNUM

В порту Находки судовладелец принес морякам зарплату в чемодане

Моряки до этого отказывались выходить в рейс до полного погашения долга.

В порту Находки российские моряки с теплохода «Sidimi», флаг Белиза, судовладелец — компания Inderton Ltd S. A, обратились в профсоюз моряков с жалобой на многомесячную невыплату заработной платы. Инспекторы РПСМ немедленно поставили в известность портовые власти, а экипаж предупредил: до полного погашения долгов судно в рейс не выйдет. Испугавшись, представитель судовладельца прибежал на судно с чемоданом денег, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако денег в чемодане хватило лишь на выплату долга за два месяца. Моряки, написавшие заявления в прокуратуру, потребовали, чтобы расчет был произведен полностью. До этого момента «Sidimi» будет оставаться в порту и в рейс не выйдет.

Тем временем в порт Находка прибыл теплоход «SAMARGA», все той же компании-судовладельца и с экипажем, который много месяцев работает на судовладельца бесплатно.

РПСМ намерен и на этом теплоходе инициировать проверку соблюдения прав моряков и принять самые жесткие меры, — советует Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема невыплаты заработной платы экипажам судов характерна сегодня для всей флотской отрасли, независимо, под каким флагом ходит судно с российским экипажем на борту. Пальму первенства по нарушению прав моряков, по данным РПСМ, много лет держит Сахалинская область. Все самые громкие флотские скандалы последних лет связаны именно с этим регионом: кораблекрушение траулера «Дальний Восток», в котором погибли 69 моряков, рабские условия труда рыбообработчиков на комбинате «Островной», где порядок навели лишь после вмешательства президента России Владимира Путина, забастовка российских моряков в порту Амстердама, которым сахалинский судовладелец — ООО «Парус» — не платил зарплату, нескончаемые скандалы, связанные с другим сахалинским судовладельцем, Иваном Пивневым, который по сей день продолжает безнаказанно грабить моряков по всему Дальнему Востоку.

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