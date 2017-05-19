Несколько важных дорог и перекрестков сузили в центре Новосибирск
В Новосибирске сузят участки проезжей части на улицах Советской, Серебренниковской и
В Новосибирске сузят участки проезжей части на улицах Советской, Серебренниковской и
Несколько важных дорог и перекрестков сузили в центре Новосибирска, сообщает
С 19 мая ограничено движение транспорта по ул. Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 4,5 метра. Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 31 мая.
С 21 мая по 20 июня ограничивается движение транспортных средств на участках Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковской. На этот период будет сужена проезжая часть:
— по Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской по четной стороне — на 12 м, по нечетной — на семь метров;.
— по ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью — на шесть метров.
С 21 мая по 21 июня ограничивается движение транспортных средств на участках ул.
«Движение транспортных средств по ул.
Это связано с проведением АО «ТеплоЭнергоСтрой» земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры.