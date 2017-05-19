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10:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Несколько важных дорог и перекрестков сузили в центре Новосибирск

В Новосибирске сузят участки проезжей части на улицах Советской, Серебренниковской и Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба мэрии.

Несколько важных дорог и перекрестков сузили в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19 мая ограничено движение транспорта по ул. Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 4,5 метра. Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 31 мая.

С 21 мая по 20 июня ограничивается движение транспортных средств на участках Октябрьской магистрали и ул. Серебренниковской. На этот период будет сужена проезжая часть:

 — по Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской по четной стороне — на 12 м, по нечетной — на семь метров;.

 — по ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью — на шесть метров.

С 21 мая по 21 июня ограничивается движение транспортных средств на участках ул. Салтыкова-Щедрина и проспекта Димитрова. На этот период проезжая часть проспекта Димитрова на пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина будет сужена на 3,5 метра.

«Движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина на пересечении с проспектом Димитрова будет закрыто, объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — говорится в сообщении.

Это связано с проведением АО «ТеплоЭнергоСтрой» земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры.

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