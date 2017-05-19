В Челябинске по требованию прокуратуры законсервируют недостроенный жилой дом от бомжей и подростков

Строительные работы в заброшенном здании не проводятся уже 20 лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Объект представляет собой кирпичное строение с панельными перекрытиями, стены возведены до уровня третьего этажа, крыши не имеется, коммуникации к объекту не подведены, ограждение по периметру объекта отсутствует, оконные и дверные проемы не имеют решеток. Вышеуказанный объект не эксплуатируется, собственник здания ОАО “Сангра” длительное время не принимает мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, на объекте отсутствует ограждение, что создает опасность для неопределенного круга лиц», — добавили в надзорном ведомстве.

Теперь по суду доступ граждан на данный объект будет ограничен.