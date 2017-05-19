Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
«Слышал в голове голоса»: СМИ о наезде на пешеходов в Нью-Йорке
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
52-летняя Моника Белуччи разделась ради фото в гламурном журнале
РФ обещает жесткий ответ в случае атак на корабли
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Красное платье не поможет привлечь партнера
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске по требованию прокуратуры законсервируют недостроенный жилой дом от бомжей и подростков

Недостроенное здание в челябинской Федоровке по адресу ул. Дубовая, 20 литер А теперь будет закрыто для бомжей и подростков, которые любили там появляться.

Строительные работы в заброшенном здании не проводятся уже 20 лет, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Объект представляет собой кирпичное строение с панельными перекрытиями, стены возведены до уровня третьего этажа, крыши не имеется, коммуникации к объекту не подведены, ограждение по периметру объекта отсутствует, оконные и дверные проемы не имеют решеток. Вышеуказанный объект не эксплуатируется, собственник здания ОАО “Сангра” длительное время не принимает мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание, на объекте отсутствует ограждение, что создает опасность для неопределенного круга лиц», — добавили в надзорном ведомстве.

Теперь по суду доступ граждан на данный объект будет ограничен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В России увеличилась задолженность по зарплате
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
РФ ввела ограничения на поставки белорусской молочной продукции
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Дворкович рассказал, за счет чего в РФ создадут рабочие места
Суд оштрафовал российского рядового за утерю автомата в Сирии
МО показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве
Спорт
Россия — Канада: мы ждали этого Сборная России победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится со своим самым принципиальным соперником
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь