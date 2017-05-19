Сочинская администрация выявила попытку продажи квартир в самострое
На сайте мэрии опубликовали список ЖК, по факту возведения которых проводится проверка.
На сайте мэрии опубликовали список ЖК, по факту возведения которых проводится проверка.
Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Владельцы земельного участка в Хостинском районе пытались продать квартиры, которые существуют только на бумаге.
Собственникам 1000 кв.м. земли на ул. Искра было выдано разрешение на строительство трехэтажного дома. Работы на участке ещё не начались. Однако русло находящейся поблизости реки уже укрепили. Из опубликованного на одном из сайтов объявления стало ясно, что здесь
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На сайте администрации города появился список жилых объектов, по которым проводится проверка правомерности строительства.