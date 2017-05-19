Сочинская администрация выявила попытку продажи квартир в самострое

Краснодар. 19 мая — Новая Кубань. Владельцы земельного участка в Хостинском районе пытались продать квартиры, которые существуют только на бумаге.



Собственникам 1000 кв.м. земли на ул. Искра было выдано разрешение на строительство трехэтажного дома. Работы на участке ещё не начались. Однако русло находящейся поблизости реки уже укрепили. Из опубликованного на одном из сайтов объявления стало ясно, что здесь вот-вот должен вырасти самострой. В нем указано, что на данном участке будет находиться шестиэтажный многоквартирный дом. Продажа квартир в нем уже стартовала.



По данным пресс-службы мэрии г. Сочи управлением муниципального земельного контроля проводится проверка. В Росприроднадзор направлено соответствующее письмо.



На сайте администрации города появился список жилых объектов, по которым проводится проверка правомерности строительства.