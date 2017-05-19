В Волгограде сеть магазинов оштрафовали за недостоверную рекламу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС, покупатель пожаловался антимонопольщикам на то, что не смог приобрести рекламируемый акционный товар — посуду от «Jamie Oliver». Вместо нее ему предложили иную посуду, которую тот счёл неравной заменой товару, заявленному в рекламе.

«Потребители, привлеченные рекламой, могли заинтересоваться возможностью приобрести со скидкой именно брендовую посуду от шеф-повара Джейми Оливера, имеющую свои особенные характеристики, более привлекательные, чем у другой посуды «Tefal», — добавили в УФАС.

Несмотря на сокращение первоначально заявленного в рекламной акции брендового товара, рекламодатель до конца сроков проведения акции продолжал распространять рекламу со слоганами «Посуда от известного шеф-повара», «Соберите коллекцию от известного шеф-повара». «Реклама ни изначально, ни по состоянию на 31 января не содержала указаний на ограничения в количестве акционного товара», — подчеркнули в ФАС.