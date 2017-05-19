Красноярский край намерен перенять аграрный опыт Восточной Европы

Накануне министр сельского хозяйства Леонид Шорохов встретился с вице-президентом Европейской логистической ассоциации, доктором наук, профессором Будапештского университета и консультантом в области коммуникаций и международных связей Альфонзом Энтони.

Как рассказали в пресс-службе краевого минисельхоза, на встрече обсуждалось сотрудничество в сфере агробизнеса, подготовки кадров, совместной работы предприятий Венгрии с предприятиями Красноярского края, а также в научной отрасли. Энтони выразил заинтересованность в заключении договора между Будапештским университетом и Красноярским государственным аграрным университетом по обмену исследованиями, практиками, научными моделями функционирования АПК, которые смогут найти применение в обеих странах. Договор планируется подписать в ближайшие дни.

Стороны обратили внимание на вопросы сельхозкооперации и отметили, что современная мировая практика показывает — объединение субъектов АПК в крупные кооперативы предоставляет им возможность более выгодных условий взаимодействия с организациями торговли.

По словам Леонида Шорохова, опыт края, Сибири, России в этом направлении пока еще невелик. Однако есть понимание, что сельхозкооперацию необходимо развивать.

«Мы видим, что закупочные цены на сырье падают, однако цены в торговых сетях остаются на прежнем уровне или же идут вверх — вся маржа остается в ритейле. У нас один из лучших законов о господдержке АПК в стране. Ежегодно в нем появляются новые направления государственной помощи аграриям, в зависимости от изменения ситуации в АПК и экономике. Настало время мотивировать крестьян к кооперации. В этой связи нас интересует опыт стран, которые сумели создать эффективную сельхозкооперацию, способствующую развитию АПК. Хотелось бы понять, каким образом государство влияет на выстраивание отношений между торговлей и производителем, какие меры господдержки дали при этом наилучший эффект», — отметил Шорохов.

Альфонз Энтони выразил готовность содействовать в организации визита краевой делегации в страны Восточной Европы для ознакомления с опытом европейцев по выстраиванию кооперативных связей между малыми формами хозяйствования и взаимодействию с предприятиями торговли. Энтони возьмет на себя подбор наиболее эффективно работающих предприятий и производителей по основным направлениям производства и переработки. В рамках договоренности венгерская сторона предоставит проработанные предложения в течение ближайшего времени.