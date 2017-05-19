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10:35 (мск), источник: Nakanune.ru

«Уральские авиалинии» получили новый авиалайнер A321: «тест-драйв» проводил лично Куйвашев

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила новый авиалайнер A321 с шарклетами от производителя Airbus. Сегодня состоялась презентация самолета общественности.

Участие в ней принял лично врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний», это двенадцатый самолет подобного типа — теперь авиаперевозчик эксплуатирует 42 авиалайнера. Его планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах.

«Новый авиалайнер выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на перевозку 215 пассажиров. Самолет оснащен законцовками крыла типа “шарклет”. Шарклеты позволяю улучшить аэродинамические характеристики самолета и сократить расход топлива. Новое воздушное судно станет лидером нашего авиационного парка» — рассказал о новом приобретении генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Известно, что новый лайнер уже оценил глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он даже посидел за штурвалом. Фото в кабине пилота врио губернатора опубликовал в своем Instsgram.

«Новый Airbus А321, поступивший в “Уральские авиалинии”, станет флагманом авиапарка — это событие значимое, без преувеличения, для всего региона!», — подписал фото Евгений Куйвашев.

Напомним, программа обновления авиапарка стартовала в «Уральских авиалиниях» в 2006 году, и ежегодно авиакомпания приобретает самолеты. Лайнеры европейского концерна Airbus доказали высокую эффективность и удобство для выполнения среднемагистральных полетов.

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