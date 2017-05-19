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10:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

«Виват» полностью расплатился с долгами по зарплате

Торговая сеть вернула своим сотрудникам более 9 миллионов рублей.

Сеть магазинов «Виват» полностью выплатила своим сотрудникам долги по заработной плате. Как сообщили в службе судебных приставов, с марта по май было возбуждено 454 исполнительных производства о взыскании с ООО «Виват-Трейд» задолженности по зарплате. В общей сложности торговая сеть была обязана выплатить своим бывшим работникам более 9 млн рублей.

Напомним, сообщения о том, что закрываются магазины сети, появились в начале января этого года. Позже стало известно, что закрытие магазинов связано с финансовыми проблемами. Без работы остались сотни людей по всему краю.

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