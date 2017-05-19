В Челябинскую область завезли четыре тонны мяса индейки, зараженного птичьим гриппом

В Миасс поступило более 4 тонн полуфабрикатов из мяса птицы, выработанных ООО «ЕВРОДОН».

«Продукция поступила с территории Республики Татарстан, со складов двух предприятий, куда она была завезена, в свою очередь, по ветеринарным сопроводительным документам, выписанным госветслужбой Ростовской области с отметкой от отрицательных результатов исследований на грипп А птиц», — сообщили в ведомстве.

Образцы были направлены на исследование, которое показало, что в мясе присутствует возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц А\H5.

В настоящий момент принято решение уничтожить все 4 тыс. 187 кг полуфабрикатов замороженных вместе с 298 упаковочными гофроящиками, которые находились в опечатанном складском помещении.