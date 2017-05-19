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11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Назад в будущее: заменить лифты в хабаровских домах жильцам могут раньше положенного

Для этого нужно будет собраться собственникам жилья и вынести решение о капремонте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 мая, AmurMedia.

Замену лифтов в домах Хабаровска можно ускорить решением общего собрания собственников. При этом размер платы за капремонт увеличится, сообщил корр. ИА AmurMedia и.о. начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Саласин.

Ранее агентство сообщало, что региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрена замена более 7000 лифтов в многоэтажках края.

Как рассказал и.о. главы управления госконтроля Александр Саласин, замена лифтов относится исключительно к работам капитального характера. Срок этой замены можно сдвинуть.

— Если вы видите что замена лифта в вашем доме по списку стоит, скажем, на 2042 год, а это нужно делать сейчас, то необходимо организовать общее собрание собственников. Должно быть принято решение о сдвиге срока проведения работ и определиться с финансированием. Такая практика в крае уже есть, жители такие решения принимают, — рассказал Александр Саласин.

Однако жильцам придется платить за капремонт в разы больше.

— Если размер этой платы в вашем доме составлял раньше, скажем, 5,75 рублей, то после принятия решения придется платить 20 рублей. Делается это для того, чтобы деньги за капремонт были возвращены регоператору, который сумму, необходимую на замену лифта, берет из общего фонда и тратит на ваш дом, — заключил Александр Саласин.

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