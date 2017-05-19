Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге

«Акиматом Астаны принято решение о заимствовании средств путем выпуска среднесрочных ценных бумаг на внутреннем рынке в объеме 15 миллиардов тенге для финансирования в текущем году дефицита бюджетных средств для реализации местных инвестиционных проектов. Срок займа — два года», — рассказал Лукин на внеочередной сессии маслихата столицы.

По его словам, в настоящее время проводится работа с Министерством финансов и Министерством национальной экономики по согласованию объемов и условий заимствования, а также размеров погашения долга, ставки погашения долга и ставки погашения по ценным бумагам.