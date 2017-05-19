Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге
Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель акима столицы Андрей Лукин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель акима столицы Андрей Лукин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Акиматом Астаны принято решение о заимствовании средств путем выпуска среднесрочных ценных бумаг на внутреннем рынке в объеме 15 миллиардов тенге для финансирования в текущем году дефицита бюджетных средств для реализации местных инвестиционных проектов. Срок займа — два года», — рассказал Лукин на внеочередной сессии маслихата столицы.
По его словам, в настоящее время проводится работа с Министерством финансов и Министерством национальной экономики по согласованию объемов и условий заимствования, а также размеров погашения долга, ставки погашения долга и ставки погашения по ценным бумагам.
Данные средства профинансируют развитие системы водоснабжения, теплоэнергетики, а также пойдут на строительство детских садов, больниц и районных управлений ОВД.
«Управлению коммунального хозяйства за счет выпуска ценных бумаг предлагается выделить 3,3 миллиарда тенге. На развитие системы водоснабжения — 1,8 миллиарда тенге, из которых 1,5 миллиарда тенге — на ликвидацию накопителя сточных вод Талдыкольской культивации (это наше обязательство), регулирование поверхностных и подземных вод в районе озера Малый Талдыколь и защиту от подтоплений района перспективной застройки», — пояснил замакима столицы.
Кроме того, управлению строительства предлагается выделить за счет выпуска ценных бумаг 3,4 миллиарда тенге. По словам Лукина, будет завершено строительство управления ОВД района «Есиль», будут построены объекты здравоохранения и соцобеспечения, а также спроектированы и построены четыре детских сада. Управлению энергетики дополнительно выделят средства в сумме 3,55 миллиарда тенге, из них за счет выпуска ценных бумаг — 3,45 миллиарда тенге. По данным акимата, эти деньги пойдут на развитие теплоэнергетической системы и индустриальной инфраструктуры.