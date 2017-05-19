Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Красное платье не поможет привлечь партнера
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: Порошенко юридически признал ополчение
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
10:54 (мск), источник: Tengrinews

Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге

Акимат Астаны выпустит ценные бумаги на 15 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель акима столицы Андрей Лукин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Акиматом Астаны принято решение о заимствовании средств путем выпуска среднесрочных ценных бумаг на внутреннем рынке в объеме 15 миллиардов тенге для финансирования в текущем году дефицита бюджетных средств для реализации местных инвестиционных проектов. Срок займа — два года», — рассказал Лукин на внеочередной сессии маслихата столицы.

По его словам, в настоящее время проводится работа с Министерством финансов и Министерством национальной экономики по согласованию объемов и условий заимствования, а также размеров погашения долга, ставки погашения долга и ставки погашения по ценным бумагам.

Читайте также
Будет ли девальвация тенге в 2017 году

Данные средства профинансируют развитие системы водоснабжения, теплоэнергетики, а также пойдут на строительство детских садов, больниц и районных управлений ОВД.

«Управлению коммунального хозяйства за счет выпуска ценных бумаг предлагается выделить 3,3 миллиарда тенге. На развитие системы водоснабжения — 1,8 миллиарда тенге, из которых 1,5 миллиарда тенге — на ликвидацию накопителя сточных вод Талдыкольской культивации (это наше обязательство), регулирование поверхностных и подземных вод в районе озера Малый Талдыколь и защиту от подтоплений района перспективной застройки», — пояснил замакима столицы.

Кроме того, управлению строительства предлагается выделить за счет выпуска ценных бумаг 3,4 миллиарда тенге. По словам Лукина, будет завершено строительство управления ОВД района «Есиль», будут построены объекты здравоохранения и соцобеспечения, а также спроектированы и построены четыре детских сада. Управлению энергетики дополнительно выделят средства в сумме 3,55 миллиарда тенге, из них за счет выпуска ценных бумаг — 3,45 миллиарда тенге. По данным акимата, эти деньги пойдут на развитие теплоэнергетической системы и индустриальной инфраструктуры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Гостиница загорелась в Астане
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале ЧМ
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
В ГД внесен законопроект, регулирующий магическую деятельность
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Дворкович рассказал, за счет чего в РФ создадут рабочие места
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
МО показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь