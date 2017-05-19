Cуд запретил Верхнеленскому речному пароходству возить уголь на север региона
Северный завоз под угрозой срыва. Иркутский областной суд запретил Верхнеленскому речному пароходству возить уголь на север региона.
Северный завоз под угрозой срыва. Иркутский областной суд запретил Верхнеленскому речному пароходству возить уголь на север региона.
Прокурорская проверка показала — компания доставляла топливо в Бодайбо и Маму на судах, которые не указаны в лицензии на право перевозки. Об этом сообщают на сайте