Cуд запретил Верхнеленскому речному пароходству возить уголь на север региона

Прокурорская проверка показала — компания доставляла топливо в Бодайбо и Маму на судах, которые не указаны в лицензии на право перевозки. Об этом сообщают на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Теперь, чтобы возобновить рейсы, пароходству нужно переоформить лицензию.