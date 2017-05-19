Магазины Duty Free могут открыть в игорной зоне и на Примринге

Директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков озвучил ряд предложений по развитию Дальнего Востока. Duty Free планируется размещать на территории крупных инвестиционных проектов.

Для этого чиновники предлагают корректировать закон о свободном порте. Специалисты считают, что открытие будет хорошо встречено как российскими, так и иностранными инвесторами.

Открытие Duty Free может расширить туристический потенциал региона. Также возможно создание подобных точек в туристско-рекреационном комплексе Primring («Приморское кольцо»), сообщает корреспондент ИА «Дейта» с места событий.

Михаил Грач.