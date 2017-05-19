Водители: съезды со Второй эстакады на набережную Ветеранов перекрыли
Съезды со второго эстакадного моста на набережную Ветеранов перекрыли. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Съезды со второго эстакадного моста на набережную Ветеранов перекрыли. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
Сейчас на спусках с моста устанавливают дорожные ограждения.
«Подъем тоже перекрывается, останутся только спуски в сторону стадиона», — пишут в социальной сети автомобилисты.
Напомним, ранее жители острова Октябрьского установили самодельные дорожные указатели на съездах, указывающие направление движения на Остров.