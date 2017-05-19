Водители: съезды со Второй эстакады на набережную Ветеранов перекрыли

Сейчас на спусках с моста устанавливают дорожные ограждения.

«Подъем тоже перекрывается, останутся только спуски в сторону стадиона», — пишут в социальной сети автомобилисты.

Напомним, ранее жители острова Октябрьского установили самодельные дорожные указатели на съездах, указывающие направление движения на Остров.