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11:14 (мск), источник: Новый Калининград

Водители: съезды со Второй эстакады на набережную Ветеранов перекрыли

Съезды со второго эстакадного моста на набережную Ветеранов перекрыли. Об этом сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Сейчас на спусках с моста устанавливают дорожные ограждения.

«Подъем тоже перекрывается, останутся только спуски в сторону стадиона», — пишут в социальной сети автомобилисты.

Напомним, ранее жители острова Октябрьского установили самодельные дорожные указатели на съездах, указывающие направление движения на Остров.

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