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11:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Центробанк объяснил рост цен на продукты

Банк России считает рост цен на продукты питания незначительным и уверен, что он не приведет к ускорению инфляции в долгосрочном периоде. Это связано с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции. Однако, уверяют в ЦБ, инфляция по итогам года не превысит запланированных четырех процентов.

Источник: РИА "Новости"

Незначительный рост цен на продукты питания не приведет к ускорению инфляции в долгосрочном периоде. Об этом говорится в комментарии «Динамика потребительских цен» Банка России, размещенном на сайте регулятора.

Согласно пояснениям ЦБ, «произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции».

Это сопровождалось ускорением месячного роста потребительских цен. Тем не менее, считают в Банке России, уровень этого повышения не препятствует достижению цели по инфляции в четыре процента.

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Общего ускорения инфляции не ожидается, несмотря на некоторое повышение годовых темпов роста цен
на продовольствие в ближайшие месяцы.

В то же время, говорится в материалах ЦБ, более быстрое удорожание отдельных продуктов питания может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. «Риски ухудшения курсовых и инфляционных ожиданий связаны
также с возможным временным повышением волатильности мировых товарных и финансовых рынков. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий».

В апреле, по данным Росстата, инфляция замедлилась до 4,1 процента, причем за весь месяц цены выросли на 0,3 процента. В прошлые годы в четвертом месяце наблюдался рост на 0,5−1 процента и даже выше. Практически не увеличивались цены на большинство продуктов питания, услуги также дорожали незначительно.

Комментарии
14
Пилигрим
помидоры по 250-конечно незначительная цена,сущие копейки......
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А Б
Одна из функций ЦБ РФ заключается в объяснении казалось бы самых необъяснимых явлений и процессов, происходящих в экономике РФ. Как писал в одном из своих текстов Илья Кормильцев: "Ты моя женщина, я твой мужчина, если надо причину - то это причина". Примерно также реагирует и ЦБ - цены растут про со потому, что они... растут. Вот и вся причина.
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Alex Heavy
Раньше нам говорили - доллар растёт, а что Вы хотите! Теперь доллар давно не 70 руб - а цены всё растут. Так значит дело не в долларе - а в неумении руководить, с какого бодуна курица тушки стала стоить 130 руб\кг , а куриное яйцо - 60 руб\10 шт, и мне без разницы импорт или наше произведение, мне гланое что-бы цена не росла, а не то что-бы фермер жирел за счёт пенсионеров!!!
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