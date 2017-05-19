Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Светская хроника: дочь чиновника РФ слетала на вечеринку в Турцию
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Боевые сутки в Донбассе»: ВСУ подняли истребители Су-27 – СМИ
Ил-20М России перехвачен истребителем Польши – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
14:01 (мск), источник: ИА Татар-информ

На «INVEST EXPO» Рустаму Минниханову презентовали пассажирское судно проекта А145

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Динара Сиразеева). На выставке «INVEST EXPO» представлены 25 предприятий, экспоненты познакомили Президента Татарстана с достижениями КАМАЗа, завода имени Горького, Ак Барс банка, Иннополиса и КФУ.

Экспозиция представлена в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT 2017».

Рустаму Минниханову представили проекты, связанные с образованием, промышленностью, предпринимательством и другими сферами. В составе делегации также была Талия Минуллина, глава АИР РТ, и Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка.

Среди вузов, представленных на выставке, была Болгарская Исламская Академия, которая сейчас работает над принятием стандартов по магистерскому образованию, приему студентов.

Об исламском образовании рассказали и представители КФУ, среди которых был ректор Ильшат Гафуров. Университет помогает вузам-партнерам, а также ведет разработки по исламскому бизнесу и исламскому праву.

Рустам Минниханов также воспользовался электронным приложением Halal Guide, который при поддержке Президента РТ на днях презентовали в Грозном, в рамках заседания группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

На выставке экспонируются технопарки и особые экономические зоны. Своими достижениями поделились технополис «Химград», особая экономическая зона «Алабуга», камский кластер «Иннокам», а также особая экономическая зона и одноименный город «Иннополис».

Среди предприятий интерес у Президента вызвали КАМАЗ и Завод имени Горького из Зеленодольска. Первые рассказали о пяти новых моделях автомобилей, среди которых есть самосвалы, седельный тягач и шасси. Главным достижением, который представил на выставке Завод имени Горького, стал скоростное пассажирское судно проекта А145. При максимальной скорости не менее 40 узлов, на нем могут перемещаться до 150 человек. Кроме того, на судне можно создать все условия для комфорта VIP гостей.

Рустам Минниханов пообщался с представителем Туркменистана, рассказавшем о готовности страны принять у себя в гостях туристов и спортсменов. «Ашхабад — очень красивый, спортивный город», — согласился Президент Татарстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Саратовский имам Рушан Сайфетдинов: «Представители духовенства далеки от народа»
Прокуратура Швеции попросила отменить ордер на арест Ассанжа
Центробанк назвал причину роста цен на продукты
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Канадские хоккеисты: Матч с Россией — самая настоящая война
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Минтруд опробует электронные трудовые книжки на базе Сбербанка
Опрос показал, сколько россиян ожидает участия Путина в выборах
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Какое жилье сложно продать?
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Жителям хрущевок покажут макеты их новых домов
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь