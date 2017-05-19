На «INVEST EXPO» Рустаму Минниханову презентовали пассажирское судно проекта А145

Экспозиция представлена в рамках X Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT 2017».

Рустаму Минниханову представили проекты, связанные с образованием, промышленностью, предпринимательством и другими сферами. В составе делегации также была Талия Минуллина, глава АИР РТ, и Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка.

Среди вузов, представленных на выставке, была Болгарская Исламская Академия, которая сейчас работает над принятием стандартов по магистерскому образованию, приему студентов.

Об исламском образовании рассказали и представители КФУ, среди которых был ректор Ильшат Гафуров. Университет помогает вузам-партнерам, а также ведет разработки по исламскому бизнесу и исламскому праву.

Рустам Минниханов также воспользовался электронным приложением Halal Guide, который при поддержке Президента РТ на днях презентовали в Грозном, в рамках заседания группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

На выставке экспонируются технопарки и особые экономические зоны. Своими достижениями поделились технополис «Химград», особая экономическая зона «Алабуга», камский кластер «Иннокам», а также особая экономическая зона и одноименный город «Иннополис».

Среди предприятий интерес у Президента вызвали КАМАЗ и Завод имени Горького из Зеленодольска. Первые рассказали о пяти новых моделях автомобилей, среди которых есть самосвалы, седельный тягач и шасси. Главным достижением, который представил на выставке Завод имени Горького, стал скоростное пассажирское судно проекта А145. При максимальной скорости не менее 40 узлов, на нем могут перемещаться до 150 человек. Кроме того, на судне можно создать все условия для комфорта VIP гостей.

Рустам Минниханов пообщался с представителем Туркменистана, рассказавшем о готовности страны принять у себя в гостях туристов и спортсменов. «Ашхабад — очень красивый, спортивный город», — согласился Президент Татарстана.