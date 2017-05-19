Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Менять образ жизни в отпуске опасно
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Иванка Трамп стала новой иконой пластической хирургииВ пластической хирургии наметился новый тренд: на смену пышным формам Кардашьян пришла славянская красота Иванки Трамп
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: Порошенко юридически признал ополчение
НАТО назвал «Опустошителем» боевой вертолет РФ
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
11:45 (мск), источник: РИА Новости

ОНФ предложил начать в Калининграде программу раздельного сбора мусора

КАЛИНИНГРАД, 19 мая — РИА Новости. В рамках межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ) эксперты движения выступили с предложением сделать Калининградскую область пилотным регионом по введению раздельного сбора отходов с 2018 года.

Источник: РИА Новости

«В отличие от других регионов, у Калининградской области нет прямой связи по суше с регионами нашей страны, поэтому то вторичное сырье, которое сегодня отбирается, везется в Литву и другие страны Европы, а могло бы успешно утилизироваться внутри области», — заявил на мероприятии координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Калининградской области Олег Иванов.

В свою очередь председатель регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко отметил, что в Калининградской области все готово к введению новой системы.

«Мы не первый год говорим о том, чтобы раздельный сбор на два контейнера внедрить во всем регионе — это то, к чему готово население, готовы площадки. Мы также предлагаем локализовать опасные отходы и выделять их отдельно. Именно этот проект сейчас получает развитие. В ближайшее время в городе начнут появляться контейнеры для опасных отходов», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Центробанк объяснил рост цен на продукты
Китайские истребители перехватили самолет ВВС США
В ГД внесен закон, регулирующий деятельность колдунов
Въехавший в толпу в Нью-Йорке оказался психически нездоров
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку
Суд вынес первый приговор солдату РФ за преступление в Сирии
ВЦИОМ: Половина россиян несколько лет не была в музее
Спорт
Полуфинал мечты: Российские хоккеисты сыграют с канадцами В четверг сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал
Авто
Презентация Skoda Karoq: онлайн трансляция Сегодня Skoda представляет в Стокгольме свой новый кроссовер, который получил имя Karoq. «Авто Mail.Ru» ведет прямой репортаж
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017 Лазурный Берег встретил мировых кинозвезд на открытии самого престижного европейского кинофестиваля. Смотрите фоторепортаж «Кино Mail.Ru» с места событий
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Поведение Ксении Собчак вызвало споры в соцсети Телеведущая поздравила Платона с полугодовым «юбилеем». Она поделилась сожалением, что малыш слишком стремительно растет, что вызвало шквал сарказма у подписчиков ее Instagram.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь