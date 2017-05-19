Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникаций.
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникаций.
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Минимальная стоимость сноса пятиэтажки, отключенной от инженерных коммуникаций в Москве, составляет около 20 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» начальник управления формирования программ сноса и реконструкций пятиэтажного и ветхого жилого фонда департамента строительства Москвы Вадим Прокофьев.
«По нашему опыту, минимальная стоимость сноса пятиэтажки, уже отключенной от инженерных коммуникаций и отселенной, составляет около 20 млн рублей. Однако стоимость работ может вырасти
По его словам, в сумму 20 млн рублей входят только строительные работы по демонтажу здания.
«Снос самого строения в среднем занимает
Как сообщалось, к настоящему моменту участие в голосовании по программе реновации жилья в Москве приняли собственники 19% квартир.
Если исходить из оценки минимальной стоимости сноса, которую привел Прокофьев, то в случае сноса всех 4546 домов, которые включены в списки голосования по вопросу реновации, властям придется потратить на один только демонтаж зданий порядка 91 млрд рублей.