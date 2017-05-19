Прикамье готовится к единому дню приёма предпринимателей
24 мая 2017 года на территории Прикамья состоится Единый день приема предпринимателей. Организатором мероприятия выступает правительство Пермского края.
24 мая 2017 года на территории Прикамья состоится Единый день приема предпринимателей. Организатором мероприятия выступает правительство Пермского края.
Как отмечают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли края, мероприятие уникально в своём роде и в регионе проводится впервые. Главная цель единого дня приёма предпринимателей заключается в снижении административных барьеров между властью и бизнесом, а также в повышении эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти Прикамья по решению вопросов предпринимателей.
Всего в мероприятии примут участие 48 муниципалитетов. В Перми будут задействованы 27 органов исполнительной власти, среди которых краевые министерство сельского хозяйства и продовольствия, министерство финансов, министерство здравоохранения, министерство строительства и
В единый день приём предпринимателей будут вести более 200 руководителей краевого и муниципального уровня. Среди тех, кто будет принимать у себя предпринимателей, — главы ведомств и их заместители, в том числе и губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Для краевых властей развитие малого бизнеса — одно из приоритетных направлений. Наша задача — создать такую среду для бизнеса, чтобы обеспечить социальный лифт, когда из микробизнеса вырастает малый, из малого — средний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, оценивая важность события, отметил:
«Уверен, что с помощью единого дня приёма предпринимателей нам удастся создать, действительно, эффективное взаимодействие, работающий механизм по решению проблем субъектов предпринимательской деятельности, защите их прав и законных интересов».
Приём предпринимателей будет осуществляться по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10 до 20 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документы, подтверждающие представление интересов субъектов малого и среднего бизнеса.
Продолжением единого дня приема предпринимателей станет краевой форум «Дни пермского бизнеса», который пройдёт 25 мая на «Пермской ярмарке».
Источник — администрация губернатора Пермского края