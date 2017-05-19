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11:30 (мск), источник: NewsKo

Прикамье готовится к единому дню приёма предпринимателей

24 мая 2017 года на территории Прикамья состоится Единый день приема предпринимателей. Организатором мероприятия выступает правительство Пермского края.

Как отмечают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли края, мероприятие уникально в своём роде и в регионе проводится впервые. Главная цель единого дня приёма предпринимателей заключается в снижении административных барьеров между властью и бизнесом, а также в повышении эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти Прикамья по решению вопросов предпринимателей.

Всего в мероприятии примут участие 48 муниципалитетов. В Перми будут задействованы 27 органов исполнительной власти, среди которых краевые министерство сельского хозяйства и продовольствия, министерство финансов, министерство здравоохранения, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и другие (полный список ведомств размещен на сайте www.minpromtorg.permkrai.ru/). Кроме них в мероприятии примут участие семь территориальных управлений федеральных органов власти, а также городские администрации и администрации муниципальных районов.

В единый день приём предпринимателей будут вести более 200 руководителей краевого и муниципального уровня. Среди тех, кто будет принимать у себя предпринимателей, — главы ведомств и их заместители, в том числе и губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Для краевых властей развитие малого бизнеса — одно из приоритетных направлений. Наша задача — создать такую среду для бизнеса, чтобы обеспечить социальный лифт, когда из микробизнеса вырастает малый, из малого — средний и т. д. И единый день приёма предпринимателей — это возможность открыто пообщаться с бизнесом о тех вопросах, которые его волнуют, найти их решения», — отмечает глава Прикамья.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов, оценивая важность события, отметил:

«Уверен, что с помощью единого дня приёма предпринимателей нам удастся создать, действительно, эффективное взаимодействие, работающий механизм по решению проблем субъектов предпринимательской деятельности, защите их прав и законных интересов».

Приём предпринимателей будет осуществляться по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10 до 20 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документы, подтверждающие представление интересов субъектов малого и среднего бизнеса.

Продолжением единого дня приема предпринимателей станет краевой форум «Дни пермского бизнеса», который пройдёт 25 мая на «Пермской ярмарке».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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